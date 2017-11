15 tips voor vergismoord Amsterdamse Djordy na tonen bewakingsbeelden

Er zijn onder andere namen genoemd, en mensen gaven specifieke informatie over een auto die een verdachte gebruikte.

Vorige week vroeg de politie in het programma met verscherpte beelden opnieuw aandacht voor één van de daders van de moord. In maart werd al een aantal verdachten opgepakt, maar de politie zoekt nog altijd naar één van de schutters.

Het gaat het om een blonde man, hij heeft volgens de recherche ook op Djordy geschoten. Hij droeg die dag een donkerblauwe jas met capuchon, een lichte spijkerbroek en donkere schoenen met witte zolen.

Bewakingsbeelden

Op de beelden die de politie vorige week liet zien, zijn de drie daders te zien die de Kruisweg oversteken in Hoofddorp. Dat is de plek waar ze met een lekke band strandden, vluchtend vanuit Amsterdam. De politie houdt er rekening mee dat het drietal even later werd opgepikt door een donkere Mercedes Vito.

In maart van dit jaar zijn zes verdachten aangehouden voor de moord op de Amsterdammer. Hun zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld.

Vergismoord

De Amsterdammer werd op 8 oktober 2016 onder vuur genomen in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein. Hij was vrijwel op slag dood, zijn vriendin raakte zwaargewond. Hun dochtertje zag de moord gebeuren.

Recherche en OM zijn er inmiddels van overtuigd dat het om een vergismoord gaat. Het vermoedelijke echte doelwit woonde in hetzelfde appartementencomplex in Amsterdam-West en reed net als het slachtoffer in een Mini Cooper. De man is inmiddels verhuisd.