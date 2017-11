Woningcorporaties verkopen minder woningen dan voorheen

Dat maakt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) dinsdag op hun website bekend.

In 2014 werden nog bijna 2.700 woningen verkocht, dit jaar zijn dat er minder dan 1.000. Dit is het laagst aantal verkopen in 15 jaar.

Tussen 2014 en 2017 is de daling het sterkst binnen de ring. De daling is het sterkt in de stadsdelen Centrum (-79 procent), Zuid (-73 procent) en West (-65 procent). De corporaties verkopen vooral in buurten met veel sociale huurwoningen. Op deze manier willen corporaties tegendruk geven aan het ontstaan van alleen rijke of arme buurten.

Convenant

De verkoop van de woningen is een onderdeel van de Samenwerkingsafspraken 2015-2019 van de gemeente Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam en alle Amsterdamse corporaties.

Voor 2017 was met de gemeente en huurders afgesproken dat er 1.250 woningen verkocht zouden worden, maar dit jaar zijn dat minder dan 1.000 woningen.