Gemeente Amsterdam sluit shishalounge in Vogelbuurt

Agenten voerden een 'integrale controle' uit in het waterpijpcafé aan het Spreeuwenpark in Amsterdam Noord. Daarbij worden ook bezoekers gecontroleerd. Een aantal van hen had grote cashbedragen op zak. Een van hen had traangas bij zich en een ander 7 gram cocaïne.

De zestien bezoekers van Shishalounge Mondial aan het Spreeuwenpark waren allen bekenden van de politie voor uiteenlopende vergrijpen.

Ook troffen agenten nog een gokautomaat met illegale software aan in de shishalounge. Al met al werd er in het café de Opiumwet, de Wet wapen en munitie én de Wet op de kansspelen overtreden.

'Ernstig gevaar'

Daarom vindt de gemeente dat het open blijven van de zaak 'een ernstig gevaar' voor de openbare orde is.

De douane, belastingdienst, gemeente en politie voerden de controle uit. Bij vier bezoekers werden ook biljetten van 200 en 500 euro gevonden. Deze biljetten zijn niet meer bij de bank te verkrijgen en zijn in combinatie met de andere voorwerpen opmerkelijk, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Geschokt

De exploitant van de lounge was niet aanwezig tijdens de inval, maar gaf aan geschokt te zijn over wat in zijn zaak is gebeurd.

De sluiting is voor onbepaalde tijd.