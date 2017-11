Hoorzitting over opkomst beleggers op Amsterdamse huizenmarkt

Dat bevestigt Marjolein Moorman van de PvdA Amsterdam aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool.

Aanleiding van de hoorzitting zijn de bekendmakingen van vastgoedbazen in Amsterdam. "Wij willen graag weten wat er aan de hand is in de Amsterdamse woningmarkt en daarom nodigen we deze vastgoedondernemers ook uit, zodat zij ook hun verhaal kunnen doen", legt Moorman uit.

Volgens politici en experts duwen deze vastgoedbeleggers andere huizenkopers uit de weg, met als gevolg dat de huizenprijzen verder stijgen en starters een steeds kleinere kans krijgen om aan een koophuis te komen in Amsterdam.

Zo hebben twintig vastgoedbeleggers honderden adressen in hun bezit, zoals woningen, winkels en kantoren. Professionele beleggers hebben honderden en soms duizenden adressen in Amsterdam.

Prins Bernhard

Een belangrijke spil in deze zaak is prins Bernhard, een van de leden van de koninklijke familie. De regionale krant meldde zaterdag dat hij privé en via zijn bedrijven in totaal 590 adressen in Nederland heeft, waarvan 349 adressen in Amsterdam.