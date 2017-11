Stadsdeel start onderzoek naar veiligheid Jeugdland na vermeend kindermisbruik

Het stadsdeel zal kijken naar wat gedaan moet worden om de veiligheid van de jonge bezoekers van Jeugdland, een natuurspeelpark aan de rand van het Flevopark, te waarborgen.

Woensdag werd bekend dat de 25-jarige Lars de R. wordt verdacht van het misbruik van vijf kinderen in Nederland en zes in India. Hij was in de zomer van 2015 tot de zomer van 2017 werkzaam bij Jeugdland. Daar zou ook 'een voorval' hebben plaatsgevonden. Er wordt onderzocht of De R. meer slachtoffers heeft gemaakt bij Jeugdland.

"Dit nieuws van de politie heeft ons geschokt", zegt een woordvoerder namens het stadsdeel. "Wij doen ons uiterste best om Jeugdland een veilige plek te laten zijn en daar zetten velen zich dagelijks voor in. Dit is dan ook een grote klap."

Het stadsdeel wacht het politieonderzoek af om precies te weten wat er gebeurd is, maar zal vooruitlopend hierop kijken of er meer is wat gedaan kan worden om Jeugdland veilig open te houden.

Workshops

De R. gaf regelmatig workshops bij Jeugdland. Op verzoek van de politie deed de gemeente tot afgelopen week geen mededeling over de zaak. Nadat De R. is aangemerkt als verdachte, is hij niet meer actief geweest.

Hij wordt verdacht van het maken en in bezit hebben van kinderporno en ontucht met jonge jongens.

Misbruik

Het is niet de eerste keer dat er een medewerker van Jeugdland verdacht wordt van kindermisbruik. Dervis A. werd in 2014 veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, wegens ontucht met twee minderjarige jongens.

In ruil voor seks kregen zij van A. vuurwerk. Eén van de slachtoffers raakte door het vuurwerk zwaargewond. Na dit incident kwam de ontuchtzaak aan het licht.