Recherche start onderzoek naar overlijden vrouw (27) bij Djakartaterras

Amsterdam Proces liquidatieverdachten verplaatst naar zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp De eerstvolgende zitting in de zaak tegen Omar L. en vier andere verdachten is verplaatst naar de zwaarbeveiligde 'bunker' in Osdorp. Het proces draait onder andere om de liquidaties van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel en Eaneas Lomp in Krommenie.