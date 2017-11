Ivens: Bedrijven in haven moeten wijken voor woningen Haven-Stad

Eén van die wijken is de Coen- en Vlothaven, nu nog het decor van rokende schoorstenen en grote zeeschepen. Maar dat moet in de komende jaren veranderen, zegt wethouder laurens Ivens (Wonen) tegen AT5.

Hij wil dat de industriële bedrijven vertrekken uit de Coen- en Vlothaven. Het college gaat met de betreffende bedrijven om tafel, om afspraken te maken over hun verhuizing.

Dat is bijzonder, omdat er tot nu toe nog twee plannen voor Haven-Stad lagen: één waarbij ook in de Coen- en Vlothaven huizen gebouwd gaan worden en een tweede plan waarbij de bedrijven zouden blijven. Nu lijkt er dus voor plan één gekozen te worden.

Contracten

Veel van de bedrijven die in de Coen- en Vlothaven zitten hebben langlopende contracten, in sommige gevallen tot 2040 of zelfs daar voorbij. Het gaat dan onder meer over de bedrijven Eggerding, Bunge en ICL.

Eggerding is een grote verwerker van mineralen, onder andere voor de glasindustrie. Bunge verwerkt 1,2 miljard kilo sojabonen per jaar voor de veevoerindustrie en voor de productie van alledaagse producten als shampoo en koekjes. ICL is een belangrijke speler op de markt van kunstmest en zit al sinds 1907 in de Amsterdamse haven.

Amsterdamse economie

Het gaat dus niet om de minste bedrijven. Bovendien zorgen ze voor veel werkgelegenheid. Bij de bedrijven zelf werken ongeveer direhonderd mensen. Daarnaast zorgen ze ook nog voor indirecte banen door de schoonmakers, monteurs en bewakers die ze inhuren. Het zijn dus bedrijven die belangrijk zijn voor de Amsterdamse economie.

Maar er is ook een keerzijde. Het zijn namelijk bedrijven die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, geluid en fijnstof produceren en dat is waar de schoen wringt. In de Coen- en Vlothaven worden pas woningen gebouwd als de bedrijven weg zijn. Maar in één haven verderop, de Minervahaven, mag vanaf 2029 al wel gebouwd worden. De vraag is of wonen in een haven waar ook nog geproduceerd wordt, niet voor heel veel overlast gaat zorgen?

Aantal woningen

"Het is een puzzel", zegt wethouder Ivens. "We gaan straks beginnen met het bouwen van woningen, terwijl er ook nog bedrijven zitten. We weten nog niet exact welke bedrijven daar uiteindelijk weg zullen gaan, of op een andere manier ruimtebeslag zullen doen."

Om precies die reden weet de gemeente nog niet hoeveel woningen er uiteindelijk in Haven-Stad komen te staan.

Industrie

Eggerding, Bunge en ICL zijn geen zwaar vervuilende bedrijven, vertelt Arne Padt die namens de drie het woord voert. "Maar het zijn wel industriële bedrijven. Dat betekent dat er toch sprake is van enige stof, er is sprake van geur. Het is ook nooit helemaal stil. De vraag of het fijn of verstandig is om daarnaast te wonen, dat is eigenlijk niet een vraag die aan mij is om te beantwoorden."

Maar de intentie van de gemeente is duidelijk, zo vertelt Ivens. "Zodra we woningen kunnen gaan bouwen, willen we die bouwen."

'Verhuizing bespreekbaar'

Hoelang de drie bedrijven nog in het laatste stukje haven binnen de ring kunnen blijven, is afhankelijk van de gesprekken die gevoerd gaan worden met de gemeente. "Voor ons is het van belang dat wij, en ik neem aan ook voor de gemeente Amsterdam, dat wij met al onze directe en indirecte arbeidsplaatsen in de regio Amsterdam actief blijven", zegt Padt.

Verhuizen naar havengebied buiten de ring is een optie. Maar voor de bedrijven is het van essentieel belang dat ze toegang houden tot het Noorzeekanaal en de ontsluitingswegen voor vrachtverkeer. "Als er aan al die voorwaarden wordt voldaan, dan is dat in principe wel bespreekbaar."