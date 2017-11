80-jarige vrouw beroofd van handtas bij Westerstraat

De dader sloeg toe ter hoogte van de Westerstraat. "Ik was aan het rijden en kreeg ineens een ruk aan mijn scootmobiel en een paar douwen. Het ging allemaal zo vlug", aldus het 80-jarige slachtoffer.

Binnen enkele seconden heeft de man haar tas in zijn handen en rent richting het Marnixbad. Het enige dat bekend is van de dader is dat hij een petje droeg en een normaal postuur had.

Gechrokken

Het slachtoffer is er gelukkig zonder schrammen vanaf gekomen, alleen beseft ze nu pas wat er gebeurd is: "Nu gaat het pas beginnen. Ik deed van de week boodschappen bij de supermarkt en ik was helemaal de kluts kwijt en kon niks vinden. Ik heb in hoekje staan huilen, gelukkig heeft niemand het gezien."

Ondanks de schrik gaat de vrouw gewoon verder met haar dagelijks leven. Een paar dagen na het incident is ze zelfs weer uitgegaan. "Wat moet ik anders? Binnen blijven zitten? Dat doen andere oudere mensen maar, ik niet."

Onderzoek

"Je hoort heel duidelijk naar voren komen dat zij haar veiligheidsgevoel eigenlijk volledig kwijt is", vertelt Esther Izaks van de politie aan regiopartner AT5. "Daarom willen wij alles op alles zetten, ondanks dat we geen camera beelden hebben, om deze straatrover te vinden."

De politie is een onderzoek gestart en komt daarom graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien hebben van de straatroof. Ook doet de politie een beroep op mensen die aan de Marnixstraat wonen en over particuliere camera's beschikken: "De dader staat misschien op die beelden, wij vragen mensen om te kijken of de man op beeld staat".

Mensen met informatie over de straatroof kunnen contact opnemen met de politie.