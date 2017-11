Politieagent loopt gehoorschade op door vuurwerk bij Mercatorplein

Amsterdam 'Tientallen boetes uitgedeeld voor woonfraude in klusflats Bijlmer' Illegale verhuur aan toeristen, Illegale woonvorming en kamerverhuur die niet door de beugel kan: in de klusflats Kleiburg en Gouden Leeuw is van alles mis. De gemeente heeft in totaal 58 boetes opgelegd. Wethouder Ivens zegt geschokt te zijn door de misstanden.