Drenkeling uit water gevist door opvarenden rondvaartboot

Hoe de persoon in het water is geraakt, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat hij snel hulp nodig had: de brandweer, politie en ambulance waren snel ter plaatse. De drenkeling werd meteen uitgekleed en ingepakt. Op foto's is te zien dat de natte kleding op de stoep achterbleef toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Wie in deze periode van het jaar in het water belandt, moet goed oppassen. De watertemperatuur ligt op dit moment rond de 10 graden, waardoor je relatief snel onderkoeld raakt.