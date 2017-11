Zeeburgertunnel tijdelijk gesloten door ongeluk

Een auto met aanhanger is over de kop geslagen, waardoor de tunnel in zuidelijke richting tijdelijk gesloten werd. Omdat het ongeluk er in eerste instantie ernstig uitzag werd een traumateam opgeroepen, maar volgens de politie zijn de inzittenden van de auto zelf uit de wagen gekropen.

De verwondingen lijken mee te vallen. Het is nog niet duidelijk of er mensen mee moeten naar het ziekenhuis.Ook is niet bekend of er andere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn.

De politie doet nog onderzoek naar de zaak.