'Tientallen boetes uitgedeeld voor woonfraude in klusflats Bijlmer'

In een onderzoek naar het gebruik van de klusflats werden in totaal 116 adressen door handhavers van de gemeente gecontroleerd, schrijft Het Parool. Bij 75 adressen was wel iets aan te merken en bij 58 woningen werd dus zelfs een boete uitgedeeld. Het hoogste bedrag ging naar de eigenaar van een illegaal hotel in Kleiburg: 20.500 euro.

Verder bleken verschillende woningen als shortstay-appartementen voor expats en studenten te worden verhuurd en bleken meerdere appartementen te zijn opgesplitst in kleinere kamers die verhuurd werden. Ivens is niet blij met alle overtredingen.

"Vooral in het geval van Kleiburg vind ik dat erg teleurstellend. Kleiburg is gestart vanuit een avontuurlijk ideaal. Mensen zijn er vol bevlogenheid ingestapt. Het is kennelijk toch onvoldoende gelukt om alle kopers duidelijk te maken wat wel en niet kan in de flat."

Huisjesmelkers

Eerder meldden bezorgde bewoners van Kleiburg zich al bij de gemeente. Zij maakten zich zorgen om de vele investeerders die de goedkope woningen in de flat opkochten en tegen hoge prijzen weer verhuurden. Ivens zegt dat de gemeente weinig kan doen tegen die hoge huren. Wel zal er gehandhaafd blijven worden op alle vormen van woonfraude.