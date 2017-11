Gemeente steekt 54 miljoen in fietsvoorzieningen

Het meerjarenplan is donderdag door de gemeenteraad aangenomen. Uit eerdere cijfers van Veilig Verkeer Nederland bleek dat Amsterdam pal bovenaan staat als het gaat om meldingen over onveilige situaties voor fietsers.

"Samen met andere partijen als Prorail en de vervoersregio is dat in die periode zelfs 351 miljoen euro", aldus wethouder verkeer Pieter Litjens.

Vooral het verbreden van fietspaden heeft de aandacht. De helft van alle fietspaden moet over vijf jaar twee en halve meter breed zijn.

Haarlemmer Houttuinen



Een andere maatregel is een nieuwe fietsroute door de Haarlemmer Houttuinen. Dat zou de drukte op de Haarlemmerdijk moeten verminderen. Volgens fietsers op de Haarlemmerdijk een prima plan: "Ik denk dat het wel een goede maatregel is." Toch is er ook een kritische noot: "Het zijn vooral de toeristen die het onveiliger maken."

Gemeenteraadslid Zeeger Ernsting (Groenlinks) moet het nog maar zien. "Het is niet concreet. Iedere maatregel begint met: we gaan onderzoeken, of: we gaan bekijken of dit kan. Als het puntje bij paaltje komt gebeurt er weinig", zegt hij.

Wethouder Litjens is in ieder geval positief. "Ik denk dat we over vijf jaar een hele hoop knelpunten hebben opgelost".