Botsing tussen tram 24 en taxi Zuid veroorzaakt door fout trambestuurder

Bij het ongeluk vielen drie gewonden, waarvan twee zwaargewond.

"Het ongeluk heeft grote impact op de (direct) betrokkenen maar ook op de mensen in de buurt. Onze bestuurder van de tram is erg aangeslagen en wij zijn ook allemaal aangeslagen", schrijft het GVB in een brief aan buurtbewoners.

Uit het onderzoek van het GVB is naar voren gekomen dat het ongeluk is veroorzaakt door een fout van de trambestuurder. Deze heeft de stand van de wissel over het hoofd gezien. Omdat de wissel op linksaf stond, is de tram linksaf geslagen en daarbij in aanraking gekomen met de tegemoetkomende taxi en vervolgens ontstoord. Andere oorzaken van het ongeval sluit het GVB uit.

Maatregelen

Er wordt nu gekeken door het GVB welke maatregelen er kunnen worden genomen om zulke ongelukken in de toekomst te voorkomen. Als tijdelijke maatregel zijn de wissels op de Stadionweg, ter hoogte van de Herculesstraat, vastgelegd en niet meer te bedienen. Trams kunnen hierdoor alleen nog maar rechtdoor rijden.

Het onderzoek van de politie naar het ongeluk loopt nog wel.