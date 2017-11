Weesp krijgt referendum over fusie met Amsterdam of Gooise Meren

Zelfstandig blijven is voor de stad geen optie. Dat maakte de provincie in de woensdag verzonden brief al duidelijk. Het zou de gemeente aan bestuurskracht ontbreken om op eigen benen te kunnen staan.

De voorkeur ging in eerste instantie naar Amsterdam. De burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde, liet weten hier teleurgesteld over te zijn, omdat het volgens hem dan om het geld zou gaan.

'Kosmopolitische wereldje'

Jan Renzenbrink van het CDA laat weten dat een stad als Weesp niet past bij het 'kosmopolitische wereldje' van Amsterdam. Er wordt vermoed dat hij het heeft over de vrije handel in condooms. Ook is het CDA van mening dat de stad zal worden overspoeld met grootstedelijke problematiek wanneer Weesp zich bij Amsterdam aansluit.

Opvallend is dat de meningen van twee VVD'ers uiteen vallen: Zo hoopt Marten Snijder op een fusie met Gooise Meren en Marijke de Mooij met Amsterdam.

Een advies voor de vraagstelling van het referendum moet binnen twee maanden klaar zijn.