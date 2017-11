Meeste gevaarlijke fietssituaties van Nederland in Amsterdam

Amsterdammers klagen met name over onmogelijke en onveilige verkeersknooppunten, vooral in de spits. "Er staan hier veertig fietsers naast elkaar. En tegen de tijd dat ze aan de overkant zijn, zijn ze weer in rijtjes van drie op het fietspad. Dat is natuurlijk uniek", zegt lector logistiek Walther Ploos van Amstel.

Maar daar houdt de lofzang op de fiets van de lector ook wel op. "Voor mij is dit een hel, die onvoorspelbaarheid. Mensen die tegen elkaar aanrijden, fietsers zonder licht en scooters die je van het fietspad afrijden. Ik vind dit echt een probleem", aldus Ploos van Amstel.

Voorkeursnetwerken

Door de groeiende stad is het probleem alleen maar groter geworden. "Dat is simpelweg omdat we in Amsterdam nog niet goed hebben nagedacht over goede voorkeursnetwerken, dus vaste routes voor fietsverkeer. We zouden moeten nadenken over een aantal hele goede fietsroutes van Oost naar West en van Noord naar Zuid."

Ook zouden alle stoplichten moeten worden afgestemd op de fietsers en niet op de voertuigen, zoals nu. De voorkeursnetwerken komen ook terug in het fiets-meerjarenplan van wethouder Litjens die daar vanavond met de raad over debatteert.