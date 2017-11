Presentatrice Saïda Maggé verruilt AT5 voor Radio 1

De afgelopen jaren was Maggé het gezicht van tal van AT5-programma's.



De meeste kijkers zullen Maggé kennen als presentator van het AT5 Nieuws. Maar ze nam de kijker ook mee op pad door de stad in De Straten van Amsterdam, ze presenteerde talkshows als De Zwoele Stad en was door de jaren heen het gezicht bij tal van evenementen.



Maggé kwam in 2009 binnen als stagiaire bij de nieuwsredactie van AT5. "Ik heb een geweldige tijd gehad bij AT5. Een betere leerschool is er niet en afscheid nemen van deze club is niet makkelijk. Maar wat ik het meeste ga missen, zijn de Amsterdammers."

Actualiteit

Op Radio 1 gaat Maggé aan de slag als mede-presentator van het onderdeel de Nieuws en Co-bus. In haar nieuwe rol voert ze door het hele land gesprekken met mensen aan de hand van een actualiteit.



"Een ontzettend harde werker, een kei in improviseren en écht altijd zin om alles aan te pakken", stelt Helene Pronk, adjunct-hoofdredacteur van AT5, over Maggé. "Ze heeft zich al die tijd heel verantwoordelijk gevoeld voor de stad en voor wat Amsterdammers moeten weten."