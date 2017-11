OM eist 16 jaar celstraf tegen rapper 'Jayjay' voor medeplegen liquidatie

De 29-jarige Abderrahim Belhadj kwam in mei 2016 om het leven.

Het OM verdenkt de 25-jarige 'Jayjay', wiens echte naam Jason L. is, ervan Belhadj in de nacht van 8 op 9 mei naar de flat Kikkenstein in Zuidoost te hebben gelokt waar even later de moord plaatsvond.

L. deed alsof hij daar op hem wachtte (samen met 'wijven' om seks mee te hebben). Het motief voor de moord is nog niet duidelijk geworden. Ook is nog niet duidelijk wie het dodelijke schot heeft gelost.

"Er was een zeer nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de schutter, waardoor de schutter zijn daad kon uitvoeren", aldus het OM. "Ook is er sprake van voorbedachte raad om het slachtoffer van het leven te beroven."

Belhadj werd in de vroege ochtend in de portiek van de flat gevonden. Op straat lagen meerdere kogelhulzen. L. zou via Snapchat een bericht naar een vriend hebben gestuurd met daarop duidelijk een van de portieken van flat Kikkenstein. Volgens Justitie gaf L. met de 'snap' opdracht voor de liquidatie. Zelf was de rapper toen al onderweg naar Rotterdam.

L. is vooral in Amsterdam Zuidoost bekend als lid van de voormalige rapgroep The Greengang.