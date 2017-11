Albanese maffia steeds prominenter in Amsterdamse onderwereld

Albanezen krijgen een steeds prominentere rol in de Amsterdamse onderwereld. Het om zware, georganiseerde misdaad. Ze zitten onder andere in de stad om cocaïne in te slaan en de drugs vervolgens te verschepen naar het Verenigd Koninkrijk.

Cijfers van de politie bevestigen het beeld van de oprukkende Albanese maffia. Nieuwsuur meldt dat het aantal incidenten met Albanese verdachten van 300 in 2015 is toegenomen tot 1000 een jaar later.

"Cocaïnehandel en mensensmokkel is hun core business", zegt de Rotterdamse korpschef Frank Paauw tegen Nieuwsuur. "Ze vervullen hierin een steeds prominentere rol en werken samen met groepen met andere etniciteiten. Criminele Albanezen zijn dé opkomende groep in de drugshandel in Nederland, dan wel in en buiten Europa."

Officieel wonen er maar 800 Albanezen in Nederland, maar in werkelijkheid kunnen dat er zes keer zoveel zijn. Sinds 2010 kunnen Albanezen vrij reizen in de Europese Unie. Politie en justitie in Amsterdam willen daarom dat er voor Albanezen weer een visumplicht komt.