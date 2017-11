Hulpbehoevende in West krijgt straks mogelijk geen brood meer door milieuzone

Aan het einde van de dag rijdt Henk Kortekaas met de Piaggio door Bos en Lommer om bij bijvoorbeeld de bakker het onverkochte brood op te halen. Dat deelt hij vervolgens uit aan mensen met een laag inkomen. Want, zegt hij, veel mensen durven niet naar de Voedselbank te gaan. "Daar schamen ze zich voor."

Drie weken geleden kreeg Kortekaas te horen dat de Piaggo vanaf begin volgend jaar niet meer welkom is in de stad. Alleen als de brommobiel milieuvriendelijker wordt, mag hij hier rond blijven rijden. Maar daar hangt een prijskaartje van wel tweeduizend euro aan.

"We hebben nog anderhalve maand, dat is heel kort om zo veel geld op tafel te leggen. "Daarom dreigt nu voor zo'n driehonderd klanten een deel van hun voedselvoorziening weg te vallen. "Ze krijgen dagelijks brood en groenten van ons. Als dat wegvalt, is dat best wel heftig."

De stichting is in gesprek met meerdere partijen om de tweeduizend euro bij elkaar te krijgen, maar een oplossing is er nog lang niet.