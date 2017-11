Amsterdam trekt 1,5 miljoen uit voor studie leraren

Amsterdam Terrorisme-oefening Amsterdam draait om 'vrachtwagen ramt festival' Bij de grote terrorisme-oefening in Amsterdam is een scenario nagespeeld zoals dat zich al verschillende malen in Europa heeft voorgedaan. Op een nagebootst festivalterrein bij een restaurant op het Zeeburgereiland boorde een vrachtwagen zich zogenaamd door de hekken en reed in op het publiek.