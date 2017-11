Afgewezen asielzoekers kraken pand in Amsterdam

De krakers stellen dat de actie noodzakelijk is omdat ze anders overdag op straat moeten zwerven. De zogenoemde bed-bad-brood-voorziening in Amsterdam voorziet volgens hen niet in opvang tussen 09.00 uur 's ochtends en 16.00 uur 's middags, waardoor de gebruikers dan geen onderdak hebben.

Volgens de actiegroep is er contact geweest met de eigenaar van het pand, dat in privébezit is. Ook de politie is op de hoogte van de situatie. De groep mensen, onder wie 15 vrouwen, zijn afkomstig uit verschillende Afrikaanse landen.

Het is de 29e keer sinds 2012 dat de groep een pand kraakt. De gemeente Amsterdam was nog niet bereikbaar voor commentaar.