Ouders van gewonde baby in gesprek met OLVG

"Wij hopen op deze manier de communicatie te herstellen", schrijft het ziekenhuis in de brief. De ouders van Muhammed zeggen gebruik te willen maken van die mogelijkheid. Het gesprek gaat hoogstwaarschijnlijk volgende week plaatsvinden.

De ouders van Muhammed zijn vooral benieuwd naar de oorzaak van het incident, vertelde letselschadejurist Rachid Boudouan gisteren namens de familie aan AT5.

De familie ergert zich aan de vage communicatie vanuit het ziekenhuis. In eerste instantie zouden ze te horen hebben gekregen dat de wond al in de buik was ontstaan. Een tweede lezing is dat het mogelijk misging bij het geven van een prik meteen na de geboorte.

Onderzoek

Volgens het OLVG is inmiddels duidelijk dat de brandwond is ontstaan ná de bevalling. Over de details kan een woordvoerder niets zeggen, omdat het incident onderzocht wordt. "Het is ongelooflijk vervelend. Een zeer uitzonderlijke situatie."

Jurist Boudouan dient sowieso een klacht in bij het Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.