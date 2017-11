Zesduizend euro opgehaald voor uitbehandelde Blinde Bennie

Bennie Volkens stond ruim veertig jaar met zijn buikorgel voor de Nieuwe Kerk. Er werd in 2015 zelfs een lied over hem gemaakt door George Ezra. Onlangs kreeg Bennie te horen dat hij uitbehandeld is. "De artsen gaven me een aantal maanden tot een halfjaar", vertelt hij. "Het is niet leuk natuurlijk. Ik had veel langer door willen leven."

De straatmuzikant zit vanwege zijn ziekte nu zonder inkomen en hij wil ook geen uitkering aanvragen. Om te zorgen dat hij in zijn laatste maanden toch genoeg geld heeft, begon Laura van der Horst afgelopen dinsdag een inzamelactie. "Ik dacht bij mezelf, had ik nou maar wat vaker een eurootje in zijn potje gegooid. Dus dan maar op zo'n manier."

Bennie is dolblij met het opgehaalde geld. "Het is een verschrikkelijk groot bedrag. Een geweldig bedrag, wat ik anders misschien niet eens in een jaar zou verdienen. Er moet bijvoorbeeld nog een nieuwe koelkast komen en een wasdroger. En een aantal andere dingen. Ik ben heel erg blij. Ik wil de mensen die eraan meegewerkt hebben vriendelijk bedanken."

Laatste keer

In oktober werd bekend dat Volkens uitbehandeld is na verschillende operaties en chemobehandelingen. Volkens heeft een tumor in zijn lever en in zijn darmen en kan daardoor niet meer op straat zitten of staan.

De straatmuzikant denkt vanwege zijn ziekte niet meer terug te komen op de Dam. "Het is een emotioneel moment. Ik denk dat het de laatste keer is. Het is een afscheid natuurlijk."

Wie ook wil doneren kan dat de rest van deze maand nog doen.