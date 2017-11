Pasgeboren baby loopt derdegraads brandwond op in OLVG

Het jonge slachtoffer Muhammed werd op 26 oktober geboren na een keizersnee in het OLVG Oost. Een moment later was zijn linkervoetje grotendeels verbrand.

Een paar dagen later bleek in het brandwondencentrum in Beverwijk dat Muhammed een derdegraads brandwond en zenuwletsel was opgelopen.

"De ouders kunnen niet begrijpen dat dit in modern ziekenhuis in Nederland kan gebeuren. Ze tasten nog steeds in het duister over de oorzaak", zegt advocaat Rachid Boudouan tegen AT5. "Ook weigert het OLVG toelichting te geven op de toedracht."

Oorzaak

In eerste instantie zouden de ouders te horen hebben gekregen dat de wond al in de buik was ontstaan. "Het zou de schuld van de baby zelf zijn." Maar op een foto die de vader meteen na de geboorte maakte, is de wond nog niet te zien. Een tweede lezing is dat het mogelijk misging bij het geven van een prik meteen na de geboorte.

"De ouders kregen te horen dat de voet van de baby opgewarmd moest worden zodat hij een prik kon krijgen. Blijkbaar warmen ze de voet dan op met een plastic handschoen met lauw water erin. Maar als je dit ziet, dan kan hier geen lauw water in hebben gezeten", zegt Boudouan. Hij is ervan overtuigd dat de brandwond ontstond op het moment dat ziekenhuispersoneel de baby even meenam.

De familie ergert zich aan de vage communicatie vanuit het ziekenhuis. "Allereerst willen zij een persoonlijk excuus. Dat is niet echt aan hen overgebracht. Los van de excuses, willen zij het eerlijke verhaal", zegt Boudouan. Hij hoopt dat onderzoek naar de zaak een volgend geval kan voorkomen. Toch zullen de ouders van Muhammed vanaf nu het OLVG ontlopen.

Onderzoek

Het OLVG kan – na overleg met de familie – bevestigen dat er een incident heeft plaatsgevonden. "Dat betreuren we ontzettend. Meteen na het incident hebben we melding van de calamiteit gemaakt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook gaan we zelf onderzoeken hoe dit kon gebeuren", zegt een woordvoerder tegen AT5.

Volgens het OLVG is het duidelijk dat de brandwond is ontstaan ná de bevalling. Over de details kan de woordvoerder nu niets zeggen, omdat het incident onderzocht wordt. "Het is ongelooflijk vervelend. Een zeer uitzonderlijke situatie."

Boudouan wacht de schriftelijk reactie van het ziekenhuis af. Hij dient sowieso een klacht in bij het Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.