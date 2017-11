Opnieuw eis levenslang om 'medicijnmoorden' Amsterdam

Voor het hof in Amsterdam zei de aanklager dat beide slachtoffers "ten prooi zijn gevallen aan een monsterachtige, nietsontziende en gewetenloze verdachte, die letterlijk alles deed en doet voor geld".

H. werd in december 2013 aangehouden, nadat verzekeringsmaatschappijen aan de bel hadden getrokken. In januari vorig jaar legde de rechtbank in Amsterdam hem conform de eis levenslang op.

H., die tot op de dag van vandaag alles ontkent, werd geboren in de Dominicaanse Republiek en emigreerde als achtjarig kind naar Nederland. Hij stond vanwege zijn kennis en opleiding in hoog aanzien bij de Dominicaanse gemeenschap in Amsterdam. Zijn slachtoffers spraken geen Nederlands, vertrouwden hem blind en deden wat hij zei. Een van hen kende H. al sinds zijn jeugd.

Hebzucht

Na hun dood ontfermde H. zich over hun families, die geschokt waren toen hij later werd aangehouden in de zaak. De moeder van een van de slachtoffers betitelde hem donderdag tegenover het hof als "een duivels monster".

In de ogen van de aanklager vielen de slachtoffers, die pas kort in Nederland waren, in de handen van een man die werd gedreven door ongekende hebzucht. Volgens hem moeten de twee - een stond op het punt vader te worden - "een gruwelijke doodstrijd" hebben gevoerd.

Vrijdag voert de advocaat van H. het woord. De uitspraak staat gepland op 27 november.