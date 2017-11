Lange celstraf voor man die twee kennissen doodstak in Slotermeer

De dubbele steekpartij gebeurde op 6 november 2013 in de Israël Queridostraat. De man ging naar het huis van twee kennissen, met wie hij mogelijk ruzie had over een mislukte drugsdeal.

Het is niet duidelijk wat binnen precies is gebeurd, maar op een gegeven moment pakte hij een mes en stak hij een 63-jarige man negen keer. Het slachtoffer overleed ter plekke. De 52-jarige vriendin van de man rende vervolgens op haar sloffen naar buiten, gillend om hulp. Gealarmeerde buren zagen vervolgens hoe ze zeventien keer werd gestoken. Ook zij overleed.

Het bloed van een van de slachtoffers is gevonden op het horloge van de veroordeelde man. Op een mes is bovendien DNA-materiaal van zowel de veroordeelde als een slachtoffer aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie had 25 jaar celstraf geëist voor moord, maar de rechters gingen daar niet in mee. Omdat niet duidelijk is wat in het huis is gebeurd, is het niet duidelijk of de man van plan was de twee om het leven te brengen. Daarom is hij veroordeeld voor doodslag, en niet voor moord.

De rechtbank gaf politie en justitie een tik op de vingers. In het onderzoek zijn veel fouten gemaakt. Desondanks was het proces wel eerlijk, aldus de rechters.