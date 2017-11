GGD Amsterdam stopt 's avonds met medische heroïneverstrekking

Dit schrijft wethouder Eric van der Burg in een brief aan de gemeenteraad. Tot afgelopen voorjaar werd de heroïne drie keer per dag en zeven dagen per week verstrekt aan verslaafden.

Er is een voortdurend gebrek aan gekwalificeerd personeel. De GGD sloot eerst al 's avonds hun deuren in de weekenden.

Roosterproblemen

De roosterproblemen bestaan al langer. Sinds dat bekend is bij de GGD wordt er tijdelijk personeel ingezet van andere afdelingen. Ook wordt er extra energie gestoken in het werven van nieuw personeel. Maar het personeel dat is komen helpen vanaf andere afdelingen is vaak slecht ingewerkt door de hoeveelheid werk. Dit is vooral gevaarlijk bij calamiteiten.

Doordat invalmedewerkers hun reguliere werk moeten laten liggen, ontstaat er druk op andere afdelingen. "Dit is geen houdbare oplossing", schrijft Van der Burg.

De Inspectie Gezondheidszorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben al laten weten niet akkoord te gaan met de beslissing om 's avonds te sluiten. Maar de GGD zegt dat de continuïteit en de kwaliteit van de geleverde zorg voorop staat.