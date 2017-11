Stadsdeel West wil met psychologen het straatafval-probleem oplossen

De sessies worden aangestuurd door twee gedragsdeskundigen gespecialiseerd in gedragsverandering. Zij zullen met praktijkvoorbeelden uitleg geven over het hoe en waarom van gedrag en hoe daar slim op in te spelen.

"In sommige gevallen ligt het aan een volle of kapotte container, maar vaker gaat het om het gedrag van mensen", schrijft het stadsdeel. "Om de straat schoner te krijgen en houden, is het daarom zaak dat het gedrag verandert."

Deelnemers krijgen "tips en handvatten om het aanbiedgedrag van uw buren te beïnvloeden". Mensen met affiniteit met duurzaamheid, milieu, een schone straat en het scheiden van afval kunnen zich aanmelden voor één van de breinsessies in Westerpark, Oud-West, Bos en Lommer en De Baarsjes.

VVD'er Rik Torn is niet bepaald gecharmeerd van het plan. 'Psychologen die breinsessies geven of handhavers die boetes uitdelen? Voor mij is de keus simpel", aldus Torn.