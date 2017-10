Dit zijn de beste Amsterdamse restaurants volgens Lekker500

Het eerste restaurant met een notering in de top 100, is Ciel Bleu op plek 3. Het restaurant, dat gevestigd is in het Okura Hotel, is in vergelijking met vorig jaar maar liefst vier plekken gestegen op de lijst.

Librije's Zusje van Jonnie en Thérèse Boer volgt op plek 6. De Librije, in Zwolle, heeft overigens de eerste plek op de lijst behaald en is hiermee uitgeroepen tot het beste restaurant van Nederland.

Het enige andere Amsterdamse restaurant met een notering in de top 20 is La Rive op plek 18. Het is, in vergelijking met vorig jaar, een plek gestegen op de lijst.

Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland waren de meeste restaurants in de top 100 te vinden. Hiervan bevonden vijftien zich in Amsterdam. De provincie wordt gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Brabant, die vijftien en veertien noteringen in de lijst kregen.

Een overzicht van de rest van de Amsterdamse restaurants met een notering in de top 100:

Vermeer op plek 27.

Ron Gastrobar op plek 28.

Vinkeles op plek 29.

Bridges op plek 29.

Bord’Eau op plek 31.

Le Restaurant op plek 37.

&samhoud places op plek 42.

Yamazato op plek 44.

The White Room op plek 62.

RIJKS op plek 64.

Lastage op plek 82.

Bolenius op plek 84.

't Amsterdammertje op plek 89.