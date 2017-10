GroenLinks verbaasd over commotie 'geheime operatie' Van der Laan

Weekblad Elsevier meldt zondag op basis van vertrouwelijke stukken en gesprekken met betrokkenen over een geheim project dat zou zijn opgezet in opdracht van de onlangs overleden burgemeester Eberhard van der Laan. Volgens het blad werden de raad en wethouders er niet over geïnformeerd.

Diverse partijen stellen dat dit "bizar" en "onbegrijpelijk" is en spreken zelfs van een "spionageroman".

Maar fractieleider Rutger Groot Wassink van GroenLinks vindt alle ophef 'hijgerig' en onterecht. "De raad heeft er afgelopen maart over gesproken met toenmalige locoburgemeester Kajsa Ollongren. Sommige partijen waren enthousiast over online strategie, andere minder", zegt hij.

"Nu vol mee gaan speculeren en doen alsof we niets wisten past niet bij een raadslid", aldus Groot Wassink op Twitter. ''Dat raadsleden nu verbijsterd zijn dat er online iets gedaan werd en doen alsof de raad van niets wist zegt vooral iets over hun geheugen en gretigheid om te speculeren."

Grijze Campagne

Sinds afgelopen week is wethouder Eric van der Burg van de VVD locoburgemeester. Hij nam het stokje over van Ollongren (D66), die is beëdigd als minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens Elsevier droeg het project waar de raad niets over te horen kreeg de codenaam Grijze Campagne. Het idee was om jongeren met YouTube-filmpjes weg te houden van radicalisme. In de video's vertelt een Marokkaanse Amsterdammer over zijn problemen. Voor de kijker is niet duidelijk dat hij een acteur is en dat hij voor de gemeente werkt.

Saadia a. T.

Het weekblad schrijft dat Van der Laan uiteindelijk onenigheid kreeg met de verantwoordelijke ambtenaren. Het strafontslag van ambtenaar Saadia a.T. zou met het project samenhangen.

De gemeente deed aangifte tegen haar vanwege belangenverstrengeling en fraude. Maar een betrokkene zegt tegen Elsevier dat zij "niet eens bevoegdheden had om opdrachten te verstrekken of mensen in te huren zonder toestemming van anderen".

Een woordvoerder van het gemeentebestuur liet zondag weten dat de "aannames en conclusies in de berichtgeving van Elsevier vragen om een zorgvuldige reactie. Daarom zetten we de komende dagen eerst de feiten op een rij. De locoburgemeester bespreekt de actuele situatie donderdag met de gemeenteraad".