'Overlast in Amsterdamse woonwijken door mensen met psychische problemen'

Amsterdam GroenLinks verbaasd over commotie 'geheime operatie' Van der Laan De fractie van GroenLinks in de Amsterdamse gemeenteraad is zeer verbaasd over alle ophef over een campagne van de onlangs overleden burgemeester Eberhard van der Laan tegen radicalisering. De partij stelt dat het project in maart al in de raad besproken is.