Twee dure auto's in vlammen op in Zuid

De brand brak rond 3.30 uur uit.

Toen de brandweer en politie ter plaatse waren, was het al te laat: de vlammen slaan metershoog uit de auto's. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagens volledig zijn uitgebrand.

Vermoedelijk gaat het om brandstichting. De brand zou volgens getuigen zijn begonnen bij het rechter achterwiel van de Range Rover en is vervolgens overgeslagen.

Autobranden

In de stad zijn tot 11 oktober in totaal 82 autobranden geweest. Het stadsbestuur maakt zich grote zorgen over de branden, maar zegt dat er nog geen zicht is op daders. Dat blijkt uit een brief van het college van B&W.

De politie ziet vooralsnog geen verband tussen de verschillende autobranden. Er zijn verschillende modus operandi, en ook de locaties en tijdstippen vertonen geen bijzondere overeenkomsten. Uit de beschikbare camerabeelden blijkt dat het in ieder geval niet om één dader gaat.

Jaarwisseling

De meeste autobranden vinden plaats in Noord en Nieuw-West. In Nieuw-West is het aantal branden ten opzichte van vorig jaar gestegen, in Noord juist gedaald. In de gebieden waar de autobranden zich voordoen, is verscherpt toezicht van de politie.

In de aanloop naar de jaarwisseling worden voor de politie bekende personen, waarvan bekend is dat zij in het verleden met oud en nieuw vernielingen pleegden, scherper in de gaten gehouden.