Eric van der Burg officieel loco-burgemeester van Amsterdam

Na het overlijden van Eberhard van der Laan nam D66-wethouder Ollongren de taken van de burgemeester waar, maar zij werd donderdag beëdigd als minister van Binnenlandse Zaken.

Zolang er nog geen waarnemend burgemeester van buiten is aangesteld, zal wethouder Van der Burg de burgemeesterstaken op zich nemen.

"Ik vind het ontzettend eervol dat ik wethouder van deze stad mag zijn", zegt Van der Burg tegen AT5. "en dat ik al zo lang in de politiek mag zitten, dit is in die zin ook heel bijzonder, dat gebeurt niet vaak. Ik voel me een gelukkig mens."

Continuïteit

"Voor de continuïteit is het natuurlijk niet goed. We hebben een fantastische burgemeester gehad, die deze stad op een heel goede manier zeven jaar heeft bestuurd. Het was natuurlijk het allerbeste geweest als hij nog altijd onze burgemeester was geweest. Het was ook heel goed geweest als er direct een waarnemer was geweest die er langer had kunnen zijn. Dat was niet zo. Ik snap de keuze van mijn voormalige collega om naar het kabinet te gaan, en we lossen het nu als college goed met elkaar op."

Van der Burg is naast wethouder Zorg ook lijsttrekker van de VVD, en laat bijvoorbeeld op twitter normaal gesproken vaak van zich horen. Maar dat zal de komende tijd niet gebeuren: "Zolang ik eerste loco ben, zal ik geen partijpolitieke uitspraken doen."

Coalitie

Nu wethouder Ollongren naar Den Haag is vertrokken, is er onenigheid in de coalitie of haar plek door een nieuwe D66'er opgevuld moet worden, of dat de overgebleven wethouders haar portefeuilles over kunnen nemen. Een kwestie waar Van der Burg zich niet aan wil branden.

"Dat is dus typisch iets wat wel partijpolitiek is. Je merkt ook al dat politieke partijen daar verschillend op reageren. Dus daarover doe ik publiekelijk geen uitspraak, want dan zouden mensen kunnen denken, hier spreekt de VVD'er. Dus als ik al een mening hebt, dan verkondig ik die in het college."