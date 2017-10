In Amsterdam gedumpte kat blijkt al twee jaar vermist in Den Bosch

"Zijn dolblije baasjes zijn nu onderweg om Kees op te halen", meldt een woordvoerder van de dierenambulance woensdag aan NU.nl.

Het dier was met kooi en al aan de Niasstraat in Amsterdam Oost achtergelaten. Op de kooi zat een sticker van een dierenarts met hierop een adres in Den Bosch, waarmee de medewerkers de eigenaren wisten te achterhalen. "We moeten nog horen hoe het dier in Amsterdam terecht is gekomen. Vermoedelijk is hij gestolen", aldus de woordvoerder.

De dierenambulance heeft geen idee hoe en waarom het dier na twee jaar is achtergelaten in de stad. "Hij is heel lief en aanhankelijk. We kunnen ons niet voorstellen waarom iemand dit zou doen."