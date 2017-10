Turkse journalist om veiligheidsredenen niet naar De Balie

Volgens het debatcentrum heeft een Turkse officier van justitie een oproep gedaan aan Interpol om een arrestatiebevel voor de gevluchte journalist uit te vaardigen. Daardoor zou het voor Dündar niet veilig zijn om van zijn onderduikadres in Duitsland naar Nederland te komen.

De Vrijheidslezing zou op 1 november plaatsvinden in het debatcentrum in Amsterdam. Medewerkers van De Balie zijn naar het onderduikadres van Dündar afgereisd om hem te interviewen.

Dit interview zal op de avond worden vertoond, ook zal de voormalig hoofdredacteur van Cumhuriyet via Skype vragen beantwoorden.

Aanslag

In 2016 is Dündar veroordeeld voor vijf jaar cel, omdat hij geheime documenten had gepubliceerd over Turkse wapenleveranties aan islamisten in Syrië. Kort hiervoor was hij het doelwit van een mislukte aanslag. Op weg naar de rechtbank werd hij beschoten door een man die hem naar eigen zeggen "niet mocht".

Na de aanslag heeft hij zijn functie als hoofdredacteur van de kritische krant neergelegd en is hij naar het buitenland gevlucht. Zijn vrouw, Dilek Dündar, mag voorlopig Turkije echter nog niet verlaten. Haar paspoort is in september 2016 ingenomen.