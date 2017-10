Gemeente sluit woning Nieuw-West na vondst van 189 kilo cocaïne

Amsterdam Verdachte dodelijke steekpartij metro was psychiatrisch patiënt met verlof Philip O., de man die verdacht wordt van het doodsteken van een 38-jarige man in de metro bij station Venserpolder in Amsterdam in juli, was opgenomen op de psychiatrische afdeling van het AMC in Amsterdam. Op het moment van de steekpartij had hij verlof. update: 14:52