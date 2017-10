Annabel Nanninga lijsttrekker Forum voor Democratie in Amsterdam

Nanninga schrijft dat zondag in haar laatste column als redacteur van TPO.

Nanninga werd gevraagd door FvD-leider Thierry Baudet, zo schrijft ze. "Het moment is daar. Politiek aanpakken wat ik als opiniemaker zo vaak aan de kaak stelde.''

Over zijn Amsterdamse lijsttrekker zegt FvD-leider Thierry Baudet tegen TPO: ''Ik ben al jaren fan van Annabel Nanninga. Ze heeft een zeer scherp oog voor wat er misgaat in Nederland en hoe het beter kan en moet. Dat zij nu Forum voor Democratie komt versterken, is als een droom die uitkomt.”

Publicist Yernaz Ramautarsing en voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD Anton van Schijndel staan als tweede en derde op de lijst van FvD in Amsterdam. De partij verwacht bij de raadsverkiezingen minimaal zes zetels te behalen, zo staat op de website van de partij.

Amsterdam is, op dit moment, de enige gemeente waar de partij zelfstandig lokaal meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam is de partij een samenwerking aangegaan met Leefbaar Rotterdam. Die alliantie moet lokaal een buffer vormen tegen de PVV, die in Rotterdam voor het eerst meedoet aan de raadsverkiezingen. FvD is met twee zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.