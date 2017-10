Pact van linkse partijen in Amsterdam tegen 'waardeloos regeerakkoord'

De partijen zeggen zich zorgen te maken over de impact van de plannen van het nieuwe kabinet Rutte-III.

"Het kabinetsbeleid helpt de stad niet maar hindert. Het zet Amsterdammers tegen elkaar op in plaats van gezamenlijk te zoeken naar het beste voor allemaal."

Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over de kloof tussen arm en rijk. "Multinationals krijgen miljarden-douceurtjes, terwijl er bezuinigd wordt op de wijkverpleging. De suggestie is dat er geïnvesteerd wordt in gelijke kansen, terwijl er wordt gekort op achterstandsleerlingen."

Woningmarkt

Ook het woningbeleid van het nieuwe kabinet kan op weinig steun rekenen. "Men heeft de mond vol van vrije sector woningen, maar weigert echt in te grijpen op de woningmarkt om huizen te realiseren voor alle mensen met een laag en midden inkomen die het op de woning-‘markt’ het moeilijkst hebben."

PvdA-lijsttrekker Moorman: "Met het aantreden van het nieuwe kabinet Rutte vonden we nu het moment om te laten zien: het kan ook anders."

Samenwerking

De samenwerking is opmerkelijk, omdat de SP op dit moment nog onderdeel uitmaakt van de coalitie met VVD en D66, en GroenLinks en PvdA in de oppositie zitten.

"In de raad weten de linkse partijen de laatste tijd elkaar steeds vaker te vinden", zegt SP-lijsttrekker Laurens Ivens. Hij noemt bijvoorbeeld de recente woonagenda, waarin afgesproken werd dat er de komende jaren 40 procent sociale huur, 40 procent voor middeninkomens en 20 procent dure huur en koop gebouwd gaat worden.

Coalitiepartij D66 was tegen die agenda, GroenLinks en de PvdA stemden wel voor.

Campagne

GroenLinks-lijsttrekker Groot Wassink: "We hebben als linkse partijen soms de neiging elkaar de tent uit de vechten, maar het regeerakkoord was een goed moment om elkaar op te zoeken. En voor we het wisten stond dit op papier."

Grote vraag is wat dit betekent voor de 'toon' van de verkiezingscampagne. Ivens: "Ik blijf natuurlijk campagevoeren voor de SP, er zijn nog altijd verschillen tussen de drie partijen. Maar dit zijn dingen waar we het over eens zijn."

Groot Wassink: ""Het is natuurlijk geen geheim dat wij het liefst samenwerken met linkse partijen."