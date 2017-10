Gemeente Amsterdam neemt extra maatregelen tegen terrorisme

Dat schrijf loco-burgemeester Kajsa Ollongren in een brief naar de gemeenteraad.

Een van de maatregelen zijn betonnen blokkades op de Dam. Daarnaast wordt er ook gesproken van barrières ter bescherming van de wachtrij bij de Heineken Experience. Ook wordt er gedacht aan organisatorische maatregelen en het delen van veiligheidsinformatie tussen de gemeente en de ondernemers.

Met deze maatregelen wil de gemeente een aanslag waar mogelijk voorkomen. Als er toch een aanslag plaatsvindt, moet deze zo snel mogelijk worden beëindigd.

Onderzoek

De gemeente heeft eind augustus een onderzoek ingesteld om te kijken of er aanvullende maatregelen getroffen konden worden tegen terrorisme.

In samenwerking met ondernemers en hulpdiensten is onderzocht of er op drukke plekken in de stad, met een grote symbolische waarde en internationale uitstraling, aanvullende maatregelen moeten komen.

Maatregelen

In november worden de eerste maatregelen zichtbaar voor het publiek. Dit wordt in eerste instantie uitgevoerd op de Dam, het Rokin en in de wachtrij van de Heineken Experience. In de periode daarna zullen de maatregelen op meer plekken in de stad zichtbaar zijn.