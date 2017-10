Politie vindt geen sporen van vermiste Sabrina in Gaasperplas

Er is voor nu dan ook geen aanleiding om de zoekactie hier voort te zetten, meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. De politie wil niet zeggen waarom op exact deze locatie gezocht werd.

De 44-jarige Amsterdamme Sjonny W. werd eind juni opgepakt in verband met de vermissing van Sabrina. Hij wordt door het Openbaar Ministerie (OM) ervan verdacht de vrouw omgebracht te hebben.

Na onderzoek vermoedt justitie dat de man ook verantwoordelijk is voor het ombrengen van de Roemeense Mirela Mos. Haar lichaam werd in 2004 gevonden in Zuidoost. Het stoffelijk overschot was in meerdere stukken gesneden en in vuilniszakken onder een boom aan de Wamelstraat achtergelaten.

Zoekacties

De 30-jarige Sabrina is in de nacht van 7 op 8 maart voor het laatst gezien, toen zij haar woning verliet. In mei werd nog een grote zoekactie georganiseerd.

"Er is geen teken van leven meer geweest sinds haar verdwijning en daarom houden we er rekening mee dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf", zei een politiewoordvoerder eerder.

De politie heeft tienduizend euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak.