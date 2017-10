Politie doorzoekt Gaasperplas in verband met vermiste Sabrina

De politie kan niks zeggen over eventuele resultaten of vervolg van het onderzoek bij de Gaasperplas, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Sabrina wordt sinds begin maart vermist. Ze werd in de nacht van 7 op 8 maart om 2.45 uur voor het laatst gezien op haar fiets in de Bijlmer.

In de zaak is de 44-jarige Sjonny W. eind juni opgepakt. Hij wordt ervan verdacht Sabrina om het leven te hebben gebracht. Daarna zou hij haar lichaam hebben verborgen. Het lichaam van de vrouw is nog steeds niet gevonden.

In de weken na de verdwijning van Sabrina zocht de politie in de omgeving van Reigersbos. Er werd in de wijk geflyerd en duikers van de brandweer zochten in het water. Niet veel later werd haar fiets teruggevonden.

Twee weken geleden stond Sjonny W. voor het eerst voor de rechter. Zijn voorlopige hechtenis werd toen met drie maanden verlengd.

Moord Zuidoost

Na onderzoek vermoedt justitie dat de man ook verantwoordelijk is voor het ombrengen van de Roemeense Mirela Mos (30) in 2004.

Haar stoffelijk overschot werd in meerdere stukken gesneden en in vuilniszakken onder een boom aan de Wamelstraat achtergelaten.