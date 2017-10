Woon- en Erfpachtpartij doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam

Koen de Lange van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) staat ook op de lijst, meldt Klok aan NU.nl na berichtgeving in De Telegraaf. De nieuwe partij verwacht binnen twee weken hun verkiezingsprogramma te presenteren.

Klok heeft de partij opgericht uit boosheid. Hij vindt dat er lagere tarieven moeten komen. "De afkoop van erfpacht mag nooit meer dan 10 procent van de WOZ-waarde bedragen."

Mislukt

De belofte van VVD en D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 om het erfpachtprobleem aan te pakken, is volgens hem mislukt. "Wat er nu is geen oplossing, het is een greep uit onze portemonnee. Het is legaal, maar het kan eigenlijk niet door de beugel," zegt Klok.

Hij vindt dat er onvoldoende gedaan is met de klachten die daarover zijn binnengekomen. "Daarom wil ik de gemeenteraad in, om het probleem van binnenuit aan te pakken."

Bewoonbaarheid

Klok is ongerust over meer zaken in Amsterdam. "De betaalbaarheid, betrouwbaarheid en bewoonbaarheid van de stad zijn in het gedrang. Meer praktisch verwoord: ik maak me zorgen om veiligheid bij scholen, de vuilheid van de stad en het parkeerbeleid." Zijn partij wil bijvoorbeeld het parkeren exclusief voor bewoners en hun bezoekers gaan maken.

Klok is twintig jaar lid van de landelijke VVD-partij en was eerder ook voor de partij actief in de stadsdeelraad van Zuideramstel (nu Amsterdam-Zuid). Hij kan zich vinden in hun programma en ondanks zijn commentaar op de Amsterdamse fractie is hij niet van plan zijn lidmaatschap op te zeggen.