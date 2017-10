Vluchtende bestuurder motorscooter raakt gewond bij crash in Nieuw-West

Kort voor het ongeluk zagen agenten dat de motorscooter niet was voorzien van een geldige kentekenplaat. Toen hij zag dat agenten achter hem aan kwamen, besloot hij gas bij te geven en weg te scheuren.

Aanvankelijk verdween hij uit het zicht, maar niet veel later kwam de politie hem weer tegen. De motorscooter en de man lagen op de grond, iets verderop stond een busje waarmee hij kort daarvoor in botsing was gekomen.

De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, schrijft de politie Amsterdam Nieuw West op Facebook. Hij zal in een later stadium worden verhoord. Onderzoek moet uitwijzen of de motorscooter al dan niet is gestolen.