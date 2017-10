PvdA wil opheldering van politie over onbehandelde aangiftes

Daarmee scoort Amsterdam flink boven het landelijke gemiddelde van 56 procent. Grootstedelijke problemen zoals de radicalisering, terrorisme en vluchtelingen worden door de politie genoemd als oorzaak. Ook factoren als een snel groeiende bevolking en de toeristenstroom naar de stad spelen een rol.

Daarom vindt PvdA-raadslid Sofyan Mbarki het des te zorgelijker dat het Amsterdamse korps zo zwaar belast wordt. "Het geeft maar weer aan dat we met grote problemen te maken hebben die de veiligheid bedreigen en daarmee een risico vormen voor iedereen die in Amsterdam woont of de stad bezoekt."

Het is dan ook niet voor niets dat hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg al langer roept om extra agenten in de stad, zo'n 500 om precies te zijn. "Amsterdam telt geen 800.000 inwoners meer; het zijn er elke dag zo'n 1,5 miljoen", zei hij nog in februari. Terwijl de stad ieder jaar groeit, blijft het aantal agenten gelijk.

Regeerakkoord

Zijn wens heeft inmiddels misschien gehoor gevonden in Den Haag. In het regeerakkoord staat de Nationale Politie extra budget van 267 miljoen euro krijgt toegewezen.

Toch wil raadslid Mbarki meer weten over de afwegingen die gemaakt worden voordat er beslist wordt niets te doen met een aangifte. "En in hoeverre worden mensen afgeschrikt of afgehouden om zelf aangifte te doen, gezien het gebrek aan vertrouwen in de capaciteit van de politie."