Fractievoorzitters bijeen voor benoeming waarnemend burgemeester

De waarnemend burgemeester zou zeker tot de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 moeten aanblijven, zo schrijft Het Parool.

Loco-burgemeester Kajsa Ollongren neemt op dit moment de taken waar van burgemeester Van der Laan. Maar haar naam wordt genoemd voor een eventuele post als minister in de Tweede Kamer voor D66. Ollongren was eerder jarenlang de rechterhand van premier Mark Rutte.

Eerder zei ze tegen AT5 niet te weten hoe lang ze de taken van Van der Laan zal overnemen. "Ik kan niet in de toekomst kijken. Het is aan de commissaris van de Koning om te kijken hoelang deze situatie gaat duren."