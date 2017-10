Twee verdachten van dood man in Amsterdam-West blijven langer vast

De identiteit van het slachtoffer is ook maandag nog niet definitief bekendgemaakt. Het levenloze lichaam werd donderdag gevonden in een auto in Amsterdam-West.

Volgens veel Italiaanse media zou het om de 44-jarige Italiaanse crimineel Saverio T. gaan. Die berichtten dat hij in de hoofdstad is gedood.

De man is een bekende van de Italiaanse politie en werd in 2004 veroordeeld voor handel in drugs. Ook zou hij lid zijn van de maffia in de buurt van zijn woonplaats Manfredonia, in de provincie Foggia. In 2012 overleefde hij in zijn woonplaats een aanslag op zijn leven.