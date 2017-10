Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf in Westpoort onder controle

De brand ontstond in een opslagloods met diverse soorten afval, waaronder batterijen en tl-buizen. De loods moet als verloren worden beschouwd.

Volgens een woordvoerder hebben de batterijen geen vlam hadden gevat. Daarnaast zijn er ook geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten, maar de brandweer adviseerde mensen wel uit de rook te blijven.

De brand, die rond 15.30 uur uitbrak, ging in het begin gepaard met veel rook die in de verre omtrek te zien was. Aan het eind van de middag was de rook sterk verminderd en breidde het vuur zich niet verder uit.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Diverse branden

Er zijn dit jaar diverse branden geweest in hetzelfde gebied. De eerste was op 22 april aan de Westhavenweg, midden op de dag bij een bedrijfsverzamelgebouw. Een groep creatieve ondernemers deelden samen de loods. Decorstukken, kunstwerken, foto-materiaal en attributen gingen in vlammen op.

Op zaterdag 27 mei brak er brand uit bij afvalverwerkingsbedrijf Icova aan de Kajuitweg. Brandresten kwamen tot in Tuindorp terecht.

Op 3 september werd afval- en recyclingbedrijf Paro aan de Siciliëweg getroffen door een grote brand. Het bedrijf zelf vond dat er sprake was van een beperkte brand. Rond middernacht was het vuur uit.

Bij OBA bulkterminal ontstond in een van de transportbanden op 4 september een brand die snel onder controle was. De rookwolken waren ook dit keer weer goed zichtbaar in de stad.

Op 17 september ging het magazijn van kringloopwinkel Rataplan aan de Generatorstraat in vlammen op.