Amsterdammers nemen afscheid van burgemeester Van der Laan

''Ik heb anderhalf uur in de rij gestaan, maar als het zes uur was geweest had ik het ook gedaan'', zei een emotionele Louis Dona uit Amsterdam-Noord. ''Die man heeft dit verdiend.''

Eenmaal binnen krijgen mensen koffie en kunnen ze hun condoleances achterlaten. Op de achtergrond klinkt muziek en op de muren prijken foto's van de burgemeester en 'zijn' Amsterdammers. Tijdens het wachten worden herinneringen opgehaald. Van verre ruik je de bloemenzee rondom de eikenhouten kist, gemaakt van bomen uit het Vondelpark.

Naast de tientallen boeketten, van onder anderen de koning en koningin, leggen de Amsterdammers vrijdag nog vele bloemen en kaartjes neer.

Ajax

''Ik ben heel verdrietig'', zegt Ben van Heyningen, als hij met tranen in zijn ogen naar buiten komt. Hij draagt een trui van de F-side, de harde kern van Ajax, waar hij lid van is. ''Van der Laan heeft heel veel voor me betekend. Ik werkte 34 jaar als vuilnisman en was onterecht ontslagen. Ik ben toen een keer bij de burgemeester geweest, hij heeft één keer gebeld en toen kon ik meteen weer aan het werk. Zijn dood is een heel groot verlies voor de stad. Hij was ook een echte Ajacied.''

Naast de kist houden de hele dag Amsterdammers in tweetallen de wacht. Zo staan er afgevaardigden van de politie, daklozen, gemeentehandhavers en 'nachtvlinders' Dolly Bellefleur en Jennifer Hopelezz.

Veteranen

Ook Amsterdamse veteranen hebben de eer. Ron Jacobs, van het ontmoetingscentrum voor veteranen, vertelt dat Van der Laan veel voor ze heeft betekend. ''Hij heeft ervoor gezorgd dat het ontmoetingscentrum er is gekomen, zodat veteranen elkaar kunnen opzoeken en helpen. Deze man heeft dit meer dan verdiend. Zo'n goede burgemeester krijgen we nooit meer.''