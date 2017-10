Twee verdachten aangehouden voor liquidatie in Breukelen

Beide mannen hebben de Nederlandse nationaliteit, meldt de politie vrijdag.

Na de aanhoudingen zijn meerdere woningen doorzocht. Het is niet bekend of hier iets bij is aangetroffen.

De 30-jarige Wessels werd op 7 juli neergeschoten bij Station Breukelen. Hij zat ten tijde van de schietpartij in zijn auto. Diezelfde dag overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Compositietekening

De schutter is richting de A2 gevlucht in een gestolen Seat Leon. Deze is later aangetroffen op een parkeerplek aan de Slotlaan in het dorp Loenersloot. Hier is de dader waarschijnlijk overgestapt in een andere vluchtauto.

Het programma Opsporing Verzocht toonde vorige maand een compositietekening van de man die verdacht wordt van het ombrengen van Wessels. Naar aanleiding hiervan kwamen bijna twintig tips binnen bij de politie, waarin ook namen werden genoemd bij de man op de tekening.

Poging liquidatie

Wessels werd door justitie verdacht van een poging de criminele leider van de motorclub Satudarah te liquideren. De voorbereidingen hiertoe zouden eind 2011 hebben plaatsgevonden.

De rechtbank oordeelde echter dat er onvoldoende bewijs was dat het ging om een liquidatie, en legde daarom alleen een zes maanden durende celstraf op voor het in bezit hebben van een doorgeladen vuurwapen.